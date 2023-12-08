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09:11, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда сделала операцию по восстановлению девственности

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Порнозвезда и модель OnlyFans Хелен Бодруа сделала операцию по восстановлению девственности. Подробности она раскрыла в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Бодруа рассказала, что сделала операцию недавно. «Теперь у меня новая девственная плева, и я снова девственница», — объяснила она. Звезда фильмов для взрослых добавила, что после этого временно не занимается сексом.

Порноактриса также заявила, что стала первой женщиной из секс-индустрии, которая сделала такую операцию. Как подчеркнула модель, теперь она планирует найти мужчину, с которым она вступит в отношения и займется сексом. «Я просто хочу начать все заново», — заключила она.

Ранее российская блогерша и экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль призналась, что также сделала операцию по восстановлению девственной плевы. Она объяснила свое решение тем, что ее не удовлетворял внешний вид зоны бикини.

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      Олег Давыдов
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