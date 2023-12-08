Пострадавших при стрельбе в брянской школе доставили в Москву

МЧС РФ: вертолет доставил в Москву двух пострадавших в брянской гимназии

Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В полете их сопровождали медики», — сообщили в ведомстве. В Минздраве отметили, что пострадавшие удовлетворительно перенесли перелет, пишет ТАСС.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. Как сообщила находившаяся этажом выше очевидица, восьмиклассница стреляла по четырем мальчикам. «Я слышала хлопки», — поделилась школьница.

Следователи увезли на допрос родителей восьмиклассницы, а также директора гимназии.