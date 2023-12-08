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09:21, 8 декабря 2023Россия

Появились подробности о пожаре на газопроводе в Крыму

Глава Керчи Брусаков: ЧП на газопроводе произошло на трубе среднего давления
СюжетПожар в Крыму

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на газопроводе в крымской Керчи начался на трубе среднего давления в районе Промбазы. Такие подробности о случившемся привел глава администрации города Святослав Брусаков в Telegram-канале.

«На месте ЧП на трубе среднего давления в районе Промбазы работают спецслужбы. Огонь устранен, продолжаются восстановительные работы», — уточнил Брусаков.

Он не назвал причину случившегося, при этом уточнив, что без газа после ЧП остаются 25-30 тысяч абонентов. Власти рассчитывают завершить аварийные работы до конца дня, после чего специалисты проведут запуск котельной и подключат газоснабжение.

Пожар в Крыму произошел утром в пятницу, 8 декабря. Сейчас экстренные службы ведут восстановительные работы.

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      Анастасия Шейкина
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