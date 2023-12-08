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06:22, 8 декабря 2023Мир

Премьер Японии покинул фракцию из-за скандала

Премьер Японии Кисида из-за скандала покинул фракцию, которую возглавлял
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул собственную фракцию «Котикай» из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств фракциями партии и «откатами» депутатам. Об этом сообщил телеканал NHK.

Изначально Кисида хотел уйти с поста главы фракции, однако на фоне скандала решил покинуть фракцию якобы по соображениям объективной и беспристрастной оценки происходящего внутри партии.

По информации телеканала, скандал произошел из-за средств, которые политики собирают благодаря проведению приемов.

Ранее Кисида выразил обеспокоенность тем, что Россия совместно с Китаем осуществляет воздушное патрулирование над акваторией Японского моря.

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      Юлия Мискевич
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