Российские дипломаты в Японии обогнали иностранных коллег по штрафам за парковку

SCMP: дипломаты из России накопили 2338 неоплаченных штрафа за парковку в Японии

Дипломаты представительства России в Японии являются «самыми злостными нарушителями» по части оплаты парковки, за пять лет (с 2017 по 2022 год) они накопили 2338 неоплаченных штрафа за парковку, обогнав своих иностранных коллег из других государств. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным японских СМИ, автомобили с дипломатическими номерами, идентифицирующими их как принадлежащие российскому посольству в Токио или одному из его четырех консульств по всей стране, накопили 2338 неоплаченных штрафов за парковку за пять лет, что составляет 59 процентов от общего числа невыплаченных штрафов среди всех дипломатов.

Второе место в этом списке заняли китайские дипломаты, далее по списку значатся дипломатические сотрудники Казахстана, Египта, Ирана и Украины. При этом отмечается, что в МИД Японии не знают об истинных причинах того, почему дипломаты не хотят платить штрафы.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность тем, что Россия совместно с Китаем осуществляет воздушное патрулирование над акваторией Японского моря. Во время выступления премьера перед военнослужащими Сил самообороны глава кабмина также указал на активизацию разработки Японией ракет большой дальности, которые необходимы для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника.