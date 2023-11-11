Премьер Японии обеспокоился патрулированием Россией у границ страны

Kyodo: Кисида обеспокоен патрулированием Россией и КНР акватории Японского моря

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность тем, что Россия совместно с Китаем осуществляет воздушное патрулирование над акваторией Японского моря. Об этом пишет агентство Kyodo.

Кисида констатировал, что военная активность России и КНР растет. Во время выступления премьера перед военнослужащими Сил самообороны глава кабмина также указал на активизацию разработки Японией ракет большой дальности, которые необходимы для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника.

Ранее в министерстве национальной обороны Китая заявили о совместной с Россией «защите международной справедливости».

До этого Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане. Целью учений было заявлено укрепление сотрудничества и поддержка мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

