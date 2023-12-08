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04:59, 8 декабря 2023Из жизни

Преподаватель балета занялся сексом с ученицами и избежал тюрьмы

Фото: Unsplash

41-летний преподаватель балета из Шотландии, обвиненный в сексуальных преступлениях в отношении учениц, избежал тюрьмы. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Джонатана Бартона обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении восьми учениц балетной школы в округе Аргайл-энд-Бьют в период с 2004 по 2019 год. На тот момент предполагаемым жертвам было от 16 до 19 лет. В ходе судебного процесса, который длился более двух недель, бывшие ученицы давали многочисленные показания против Бартона. По словам заявительниц, преподаватель флиртовал с ними и прикасался к их интимным местам во время занятий. Более того, две бывшие ученицы сказали, что занимались сексом с Бартоном.

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Обвиняемый подтвердил, что вступал в близость с двумя девушками, однако им было больше 18 лет. Он также заявил, что не был учителем одной из девушек, с которыми у него был секс. Все обвинения Бартон опроверг. По его словам, женщины, давшие показания в суде, лгали и вступили в заговор против него. Мужчина рассказал, что своими глазами видел переписку заявительниц в сети, в которой они обсуждали план действий. По результатам судебного разбирательства Бартона признали невиновным по каждому из обвинений.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая занималась сексом с учеником в парке. Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о ее романе с подростком.

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      Алиса Удовик
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