Назван неочевидный признак венерических заболеваний

Гинеколог Лазута: сбой цикла может быть признаком венерического заболевания

Выявить у себя венерическое заболевание в домашних условиях крайне сложно, предупредила врач-акушер-гинеколог первой категории Галина Лазута. Признаки заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, к ним относятся выделения из влагалища у женщин, выделения из уретры у мужчин, болезненное мочеиспускание, дискомфорт во время полового акта. Гинеколог также назвала неочевидный признак венерических заболеваний — сбой цикла. Она сообщила, что это может быть следствием уже запущенной инфекции.

Врач обратила внимание, что иногда между заражением и выявлением заболевания могут пройти годы, а в числе последствий — бесплодие, онкология и импотенция.

В качестве профилактики венерических заболеваний она рекомендовала просить справку у партнера прежде, чем заниматься сексом, или сдавать вместе анализы. «Многие считают, что это стыдно, но с точки зрения здоровья и безопасности — это похвально и отсеет лишних людей», — поделилась гинеколог.

Помните, что презерватив не защищает от всех ЗППП на 100 процентов. Поэтому важно регулярно обследоваться, проходить диспансеризацию. Они включены в программы ОМС и выявляют до 70 процентов проблем на ранних стадиях Галина Лазута гинеколог

Кроме того, специалист рекомендовала не допускать в отношениях третьих лиц, так как чем больше партнеров, тем выше риск заражения. «По данным ВОЗ, на сегодня выявлено 30 видов бактерий, вирусов и паразитов, передающихся половым путем. Каждый день в мире более одного миллиона человек подвергаются заражению. Не ждите симптомов, предупреждайте их. Если же во время интимной близости появились боль и запах, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — заключила Лазута.

Ранее акушер-гинеколог, врач УЗИ медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Андрей Махмутов в разговоре с «Лентой.ру» развеял популярные мифы о хламидиозе.

