Пытавшего знакомого утюгом ради денег рецидивиста отправили в колонию

В Орловской области приговорили к 15 годам мужчину, пытавшего знакомого утюгом

Суд в Орловской области приговорил к 15 годам лишения свободы ранее судимого 37-летнего местного жителя, виновного в угрозе расправой, разбое, краже, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем уход из жизни потерпевшего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и десять месяцев.

Следствием установлено, что в феврале осужденный употреблял алкоголь в компании знакомого. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил ножом своего оппонента по различным частям тела. После этого нападавший потребовал от потерпевшего передать имеющиеся у него деньги и ценное имущество. Получив отказ, мужчина нагрел утюг, приложил его к плечу знакомого, используя в качестве оружия, и похитил имущество на общую сумму более четырех тысяч рублей. В результате полученных травм потерпевший не выжил.

Кроме того, осужденный в ноябре 2022-го и январе текущего года совершил у другого потерпевшего кражу имущества на общую сумму более шести тысяч рублей, а также угрожал расправой третьему.