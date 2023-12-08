Россиянам перечислили вредные для здоровья мозга продукты

Диетолог Тихомирова назвала маргарин снижающим умственные способности продуктом

Употребление маргарина негативно влияет на здоровье мозга, считает врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Другие вредные для когнитивных способностей продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Тихомирова назвала маргарин классическим примером продукта с высоким содержанием переработанного растительного масла — гидрогенизированного жира. Такой жир не перерабатывается организмом, а откладывается в клетках, в том числе в мозге, объяснила врач. По ее словам, это приводит к преждевременному разрушению клеток мозга и снижению умственных способностей.

Также, как отметила диетолог, для сохранения здоровья мозга лучше ограничить потребление фастфуда, поскольку в чипсах, гамбургерах и картошке фри содержится много углеводов, жира и соли, которые провоцируют ожирение, снижающее активность мозга. Кроме того, по словам Тихомировой, большое количество углеводов резко повышает уровень сахара в крови и вызывает сонливость. «Такое состояние, конечно, не разрушает мозг, но делает его крайне вялым и неактивным», — добавила она.

Помимо этого, врач напомнила, что самое сильное негативное воздействие на мозг оказывает чрезмерное употребление спиртных напитков. Она подчеркнула, что из-за этой пагубной привычки разрушаются нейроны, ухудшается память и способность к мышлению.

Ранее невролог Галина Чудинская подсказала способы укрепить память. По ее мнению, для улучшения когнитивных способностей необходимо высыпаться и включить в рацион орехи и семена.