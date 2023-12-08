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08:40, 8 декабря 2023Россия

Россиянам предложили разгружать вагоны с углем из-за долгов по ЖКХ

Жителям Бурятии предложили разгружать вагоны с углем из-за долгов по ЖКХ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителям Бурятии предложили разгружать вагоны с углем из-за долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщается в постановлении администрации.

Как пояснили представители власти российского региона, в Муйском районе сложилась критическая ситуация с поставкой угля для котельных. На территории ввели режим повышенной готовности.

«В связи со сложившейся критической ситуацией принято решение проинформировать потребителей коммунальных услуг о необходимости оплаты задолженностей за коммунальные услуги», — отметили в документе.

Также бурятским ресурсоснабжающим компаниям «Икибзяк» и «ТВКом-С» рекомендовали усилить работу по сбору задолженностей с потребителей коммунальных услуг.

Ранее председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин напомнил, что плату за коммунальные услуги в случае долгого отъезда можно сократить. Эксперт подчеркнул, что для этого необходимо подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

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      Анна Щербакова
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