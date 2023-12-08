Россияне бросились скупать участки в ряде регионов

Спрос на участки в арктической зоне России вырос на 45 процентов

За год спрос на участки во всех регионах-участниках программы «Арктический гектар» в среднем вырос на 45 процентов. О том, что россияне бросились скупать землю в ряде регионов, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито недвижимости».

Рост спроса был зафиксирован во всех регионах арктической зоны, однако наиболее заметно интерес клиентов платформы вырос к участкам в Ненецком АО (66 процентов), Красноярском крае (54 процента) и Республике Коми (47 процентов). За ними следуют Мурманская область (39 процентов), Ямало-Ненецкий АО (35 процентов), Архангельская область (34 процента) и Карелия (27 процентов).

Эксперты отмечают, что дешевле всего земля обойдется в Республике Коми и Архангельской области — по 300 тысяч рублей в каждом регионе. Немного дороже стоит участок в Красноярском крае — 400 тысяч рублей. Пятерку лидеров по минимальной стоимости занимают Мурманская область (700 тысяч рублей) и Ненецкий АО (900 тысяч рублей) соответственно. Дороже всего земля стоит в Карелии (миллион рублей) и Ямало-Ненецком АО (2,5 миллиона рублей).

В ноябре стало известно, что интерес россиян к участкам на Дальнем Востоке резко вырос. За год спрос на участки в соответствующих регионах увеличился на 36 процентов.