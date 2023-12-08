Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: 78,5 % граждан высказались о доверии российскому президенту Путину

Уровень доверия российскому президенту Владимиру Путину за последнюю неделю, с 27 ноября по 3 декабря, составил 78,5 процента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным аналитиков, показатель одобрения деятельности российского президента составил 75,8 процента (плюс 0,6 процентных пункта). Помимо этого, как утверждается, уровень работы премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 53,3 процента респондентов (плюс 1,0 процентных пункта), а правительства России — 51,4 процента (плюс 1,7 процентных пункта).

В спонтанном рейтинге доверия политикам показатель российского президента составил 37,3 процента. На второй и третьей позиции оказались премьер-министр (16,6 процента) и глава МИД России Сергей Лавров (15,4 процента) соответственно.

Новый опрос ВЦИОМ проводился с 27 ноября по 3 декабря. В качестве метода было использовано телефонное интервью. Участие в исследовании приняли граждане России старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ сообщил, какие качества Владимира Путина россияне считают главными. По данным исследования, одним из главных качеств, которым обладает президент России, является спокойствие — об этом высказались 89 процентов респондентов. Помимо этого, в глазах 86 процентов граждан президент остается волевым и решительным.