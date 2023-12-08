Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

В Петербурге мужчина вонзил нож в глаз любовника жены

В Петербурге местный житель напал с ножом на любовника жены. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, вечером в полицию позвонила девушка и рассказала, что ее отец угрожает ножом другу матери. Правоохранители приехали по вызову и обнаружили потерпевшего с окровавленным лицом. Выяснилось, что пьяный фигурант ударил соперника ножом в левый глаз и в кисть руки.

Россиянина задержали. Он объяснил, что разозлился, узнав о романе супруги с другим мужчиной. Задержанного поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Черкесске суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя, изрезавшего любовника жены.