Россиянин взял заложницу и угрожал взорвать здание для получения лечения

Житель Новосибирска взял заложницу в кабинете сенатора, чтобы добиться лечения

В Новосибирске мужчина взял заложницу в кабинете сенатора, обещая взорвать здание. Так россиянин хотел добиться для себя постановки правильного диагноза и получения курса лечения. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 7 декабря. 43-летний мужчина вошел в здание правительства Новосибирской области на Красном проспекте, дошел до рабочего места помощницы сенатора и увел ее в кабинет начальника, угрожая шилом. Затем злоумышленник крикнул, что взял заложника, забаррикадировал двери и угрожал взорвать здание бомбой, если кто-то решит ему помешать.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Спустя 40 минут мужчина отпустил помощницу сенатора и сдался, его задержали. В отделении он объяснил, что страдает от психического заболевания и устроил захват заложника, чтобы его поскорее вылечили.

