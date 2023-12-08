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05:31, 8 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала попутчиков в поезде Таиланда словами «только едят или спят»

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и проехалась в третьем классе поезда с местными жителями. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в поезде были просторные вагоны с мягкими кожаными сиденьями, а через открытые настежь окна шел свежий воздух.

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«Ехать с тайцами намного приятнее, чем с индийцами. Они не шумят, их не так много. Они только едят или спят. Идеальные соседи в поезде! Еще тайцы тихонечко смотрят в открытое окно и глотают пыльный ветер», — такими словами описала попутчиков россиянка.

Ершова добавила, что на каждой станции в поезд подсаживались торговцы с разнообразной готовой едой. По ее словам, все блюда выглядели хорошо и стоили дешево. Например, стеклянная лапша с яйцом и проростками обошлась ей в 30 рублей.

«Если быть честными, то после такой поездочки в третьем классе тайского поезда остались самые яркие воспоминания о жизни в Таиланде. Я осталась довольна, и мне все понравилось. Ведь именно в таких моментах открывается настоящая душа страны и ее гостеприимство», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша попробовала в Таиланде оливье и призналась, что испытала культурный шок. Автор публикации рассказала, что ее знакомый таец приготовил этот салат с использованием корня имбиря, вареного риса, сушеной рыбы, креветок, моллюсков, огурцов, помидоров, капусты, лука и чеснока.

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      Марина Черняк
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