Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:59, 8 декабря 2023Россия

Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Минобороны России: штурмовики ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что украинская пехота была уничтожена на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В министерстве также сообщили, что в ходе активной обороны штурмовики при поддержке операторов БПЛА взяли несколько опорных пунктов украинской армии. Отмечается, что они не дали украинским войскам закрепиться на своих позициях на флангах.

Ранее FPV-дрон уничтожил украинский танк Т-64БВ прямым попаданием, сбросив боеприпас точно в люк наводчика. После удара экипаж украинских военных «браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял», рассказал оператор дрона Упырь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      В России ответили на вопрос о способном помочь Украине американском оружии

      Россиянка описала попутчиков в поезде Таиланда словами «только едят или спят»

      Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

      Сексолог дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

      В Польше заявили о рывке России в технологической гонке с Западом

      Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

      Преподаватель балета занялся сексом с ученицами и избежал тюрьмы

      Сыну Байдена вменили обвинения в уклонении от уплаты налогов

      Пострадавших при стрельбе в брянской школе доставили в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости