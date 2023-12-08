Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Минобороны России: штурмовики ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что украинская пехота была уничтожена на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В министерстве также сообщили, что в ходе активной обороны штурмовики при поддержке операторов БПЛА взяли несколько опорных пунктов украинской армии. Отмечается, что они не дали украинским войскам закрепиться на своих позициях на флангах.

Ранее FPV-дрон уничтожил украинский танк Т-64БВ прямым попаданием, сбросив боеприпас точно в люк наводчика. После удара экипаж украинских военных «браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял», рассказал оператор дрона Упырь.