Российский полицейский угнал служебную машину для поездки к девушке и попался

На Алтае помощник участкового угнал служебную «Ниву», чтобы съездить к девушке

Помощник участкового на Алтае угнал служебный автомобиль, чтобы съездить к девушке в соседнее село. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

24-летний старший сержант из села Косиха закончил рабочую смену и захотел поскорее увидеться с возлюбленной. Чтобы не ждать ближайший автобус до соседней Налобихи, полицейский решил украсть ключи от служебной «Нивы» и отправиться в путь. Позже машину обнаружили на трассе в 22 километрах от места назначения, по пути в село она заглохла. В отношении мужчины проводится служебная проверка.

Ранее оперативник из Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела после замены марихуаны из вещдоков на собранную им коноплю.