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19:24, 8 декабря 2023Силовые структуры

Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

Под Волгоградом строителя обвинили в развращении школьниц, но жена это отрицает

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Под Волгоградом строителя обвинили в развращении двух школьниц, одна из которых его падчерица. Об этом сообщает V1.RU.

Мужчину задержали весной и отправили в СИЗО. При этом мать пострадавшей девочки заявила, что ее возлюбленный ни в чем не виноват и россиянина якобы оклеветали ее мама и брат. Она рассказала, что ее и дочь заставили написать заявление.

Собеседник издания рассказал, что обвиняемый и защита не знают обо всех этапах движения дела. При этом им сообщили, что обвинение строится на показаниях падчерицы и ее мамы, которые они якобы писали под давлением.

Мужчине уже предъявили обвинение, но с материалами дела еще не ознакомили. По информации издания, адвокаты ходатайствовали, чтобы к делу привлекли свидетелей, которые подтвердят, что строитель не был рядом с падчерицей в момент совершения преступления, но получили отказ.

Ранее Новгородский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, совершившего действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек.

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      Варвара Митина
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