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18:11, 8 декабря 2023Путешествия

Самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту

Самолеты Skywest Airlines и GoJet Airlines столкнулись в аэропорту Чикаго

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Два самолета столкнулись в аэропорту Соединенных Штатов. Об этом пишет портал Global Air.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнерами американских авиакомпаний Skywest Airlines и GoJet Airlines во вторник, 5 декабря, в авиагавани Чикаго, штат Иллинойс. На борту первого находились пассажиры.

Один из самолетов ударил правым крылом левое крыло другого. Впоследствии оба воздушных судна благополучно зарулили к терминалам. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уже приступило к расследованию инцидента.

Ранее в декабре самолет российской авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Екатеринбурга на тайский курорт Пхукет, в пятницу, 8 декабря. По данным источника, лайнер должен был вылететь в 4:50 по местному времени (2:50 мск), но каждые 15-20 минут рейс переносили.

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      Фариза Бацазова
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