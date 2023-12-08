Силовики задержали готовящего серию терактов в российском регионе мужчину

В Уфе задержали мужчину, готовящего серию терактов на территории Башкирии

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке серии терактов на территории Башкортостана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчина планировал подорвать и поджечь несколько административных зданий республики, но был пойман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

На допросе мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами и получал от них инструкции через мессенджер. В ходе обысков в его квартире силовики обнаружили коктейли Молотова, самодельное взрывное устройство, а также ингредиенты для их изготовления.

Ранее украинский агент рассказал о подготовке терактов на Байкало-Амурской магистрали.