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17:51, 8 декабря 2023Силовые структуры

Силовики задержали готовящего серию терактов в российском регионе мужчину

В Уфе задержали мужчину, готовящего серию терактов на территории Башкирии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке серии терактов на территории Башкортостана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчина планировал подорвать и поджечь несколько административных зданий республики, но был пойман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

На допросе мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами и получал от них инструкции через мессенджер. В ходе обысков в его квартире силовики обнаружили коктейли Молотова, самодельное взрывное устройство, а также ингредиенты для их изготовления.

Ранее украинский агент рассказал о подготовке терактов на Байкало-Амурской магистрали.

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      Олеся Мицкевич
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