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08:20, 8 декабря 2023Силовые структуры

Следственный комитет раскрыл число привлеченных за коррупцию россиян

Бастрыкин раскрыл количество коррупционеров, привлеченных к ответственности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Почти 9 тысяч человек предстали перед судом за девять месяцев 2023 года по обвинению в коррупции. Число привлеченных россиян в пятницу, 8 декабря, в интервью ТАСС раскрыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам главы СКР, за девять месяцев 2023 года к ответственности сотрудниками ведомства были привлечены в том числе 336 коррупционеров с особым правовым статусом. Почти 40 процентов обвиняемых совершили коррупционные преступления в правоохранительной сфере.

5 декабря сообщалось, что глава Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой в Пермском крае, в легочную артерию которой попал кусок катетера.

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      Владимир Седов
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