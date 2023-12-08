Следственный комитет раскрыл число привлеченных за коррупцию россиян

Бастрыкин раскрыл количество коррупционеров, привлеченных к ответственности

Почти 9 тысяч человек предстали перед судом за девять месяцев 2023 года по обвинению в коррупции. Число привлеченных россиян в пятницу, 8 декабря, в интервью ТАСС раскрыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам главы СКР, за девять месяцев 2023 года к ответственности сотрудниками ведомства были привлечены в том числе 336 коррупционеров с особым правовым статусом. Почти 40 процентов обвиняемых совершили коррупционные преступления в правоохранительной сфере.

5 декабря сообщалось, что глава Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой в Пермском крае, в легочную артерию которой попал кусок катетера.