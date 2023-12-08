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20:32, 8 декабря 2023Мир

США ввели санкции против полицейского из Москвы

США ввели визовые санкции против полицейского из Москвы Рябова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

США ввели визовые санкции против полицейского из Москвы Ивана Рябова за приписываемые ему нарушения прав человека во время демонстраций. Об этом сообщает ТАСС.

«Иван Рябов — сотрудник братеевского отдела полиции в Москве. Рябов включен в список за причастность к грубым нарушениям прав человека», — отмечается в заявлении Государственного департамента США.

Введенные санкции приурочены ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Санкции были также введены в отношении физических и юридических лиц из других стран.

Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения против 28 организаций из России, четырех компаний, зарегистрированных на Кипре, а также против трех компаний из Армении и трех — из Бельгии. Под санкции также попало по одной фирме из Белоруссии, КНР, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ.

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      Максим Габриелян
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