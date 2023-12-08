США ввели санкции против полицейского из Москвы

США ввели визовые санкции против полицейского из Москвы Рябова

США ввели визовые санкции против полицейского из Москвы Ивана Рябова за приписываемые ему нарушения прав человека во время демонстраций. Об этом сообщает ТАСС.

«Иван Рябов — сотрудник братеевского отдела полиции в Москве. Рябов включен в список за причастность к грубым нарушениям прав человека», — отмечается в заявлении Государственного департамента США.

Введенные санкции приурочены ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Санкции были также введены в отношении физических и юридических лиц из других стран.

Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения против 28 организаций из России, четырех компаний, зарегистрированных на Кипре, а также против трех компаний из Армении и трех — из Бельгии. Под санкции также попало по одной фирме из Белоруссии, КНР, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ.