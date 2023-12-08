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10:42, 8 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о наступлении Российской армии у Артемовска

РВ: Российская армия широким фронтом наступает в районе Артемовска

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия наступает в районе Артемовска, закрепляясь на занимаемых позициях. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» (РВ).

«На северном фланге Артемовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) из десятка опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что бойцы Северного флота, воздушно-десантных войск и добровольческого корпуса выбили противника из лесополос от поселка Артемовское до Богдановки.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и начали закрепляться на достигнутых рубежах.

Ранее газета The New York Times сообщила, что блокада границы со стороны Польши привела к проблеме с поставками военных грузов для украинской армии на передовую.

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      Алевтина Запольская
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