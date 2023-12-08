Стало известно об операции эвакуированного из Брянска после стрельбы подростка

Минздрав: одному из эвакуированных из Брянска подростков проводят операцию

Одному из подростков, который пострадал при стрельбе в гимназии Брянска, проводят операцию. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

«Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице», — сообщил он.

Двух пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей эвакуировали в Москву на следующий день после трагедии. В полете детей сопровождали медицинские работники, подростки перенесли полет удовлетворительно.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. Следователи увезли на допрос родителей восьмиклассницы, а также директора гимназии.