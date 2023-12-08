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07:42, 8 декабря 2023Россия

В Минздраве рассказали об эвакуации детей из брянской гимназии

Минздрав: пострадавшие в Брянске дети перенесли полет в Москву удовлетворительно
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Двое детей, пострадавшие в результате стрельбы в брянской школе и эвакуированные в Москву в сопровождении врачей, перенесли полет удовлетворительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Пострадавших эвакуировали в федеральный центр в тяжелом состоянии. В полете детей сопровождали медицинские работники.

Еще трое пострадавших остаются в больницах региона в состоянии средней степени тяжести.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. Следователи увезли на допрос родителей восьмиклассницы, а также директора гимназии.

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      Марина Совина
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