Древние звезды произвели несуществующие сейчас сверхтяжелые элементы

Science: элементы с атомной массой более 260 производились в древних звездах

Международная группа ученых обнаружила, что древние звезды были способны производить сверхтяжелые элементы с атомной массой более 260, что тяжелее, чем любой элемент таблицы Менделеева, который сейчас существует на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Известно, что самые тяжелые элементы создаются при некоторых вспышках сверхновых звезд или при слиянии нейтронных звезд в результате процесса быстрого захвата нейтронов, или r-процесса. Предполагается, что этот механизм, в ходе которого затравочные ядра захватывают очень много нейтронов за короткий промежуток времени, отвечает за синтез примерно половины атомных ядер тяжелее железа.

В новой работе исследователи проанализировали содержание тяжелых элементов в 42 хорошо изученных звездах Млечного Пути, в которых содержатся тяжелые элементы, образовавшиеся в результате r-процесса в более ранних поколениях звезд. Ученые выявили закономерности, указывающие на то, что ядра серебра и родия являются остатками деления тяжелых элементов, чья атомная масса достигала 260.

Ранее сообщалось, что астрономы Мичиганского университета обнаружили звезду с рекордным количеством элементов в составе. Среди 65 элементов были выявлены тяжелые ядра, в том числе селен, серебро, теллур, платина, золото и торий, которые редко находятся в звездах.