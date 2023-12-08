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17:43, 8 декабря 2023Наука и техника

Древние звезды произвели несуществующие сейчас сверхтяжелые элементы

Science: элементы с атомной массой более 260 производились в древних звездах

Фото: Taylor Leopold / Unsplash

Международная группа ученых обнаружила, что древние звезды были способны производить сверхтяжелые элементы с атомной массой более 260, что тяжелее, чем любой элемент таблицы Менделеева, который сейчас существует на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Известно, что самые тяжелые элементы создаются при некоторых вспышках сверхновых звезд или при слиянии нейтронных звезд в результате процесса быстрого захвата нейтронов, или r-процесса. Предполагается, что этот механизм, в ходе которого затравочные ядра захватывают очень много нейтронов за короткий промежуток времени, отвечает за синтез примерно половины атомных ядер тяжелее железа.

В новой работе исследователи проанализировали содержание тяжелых элементов в 42 хорошо изученных звездах Млечного Пути, в которых содержатся тяжелые элементы, образовавшиеся в результате r-процесса в более ранних поколениях звезд. Ученые выявили закономерности, указывающие на то, что ядра серебра и родия являются остатками деления тяжелых элементов, чья атомная масса достигала 260.

Ранее сообщалось, что астрономы Мичиганского университета обнаружили звезду с рекордным количеством элементов в составе. Среди 65 элементов были выявлены тяжелые ядра, в том числе селен, серебро, теллур, платина, золото и торий, которые редко находятся в звездах.

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      Александр Еникеев
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