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08:49, 8 декабря 2023Россия

Трое детей пострадали при пожаре в Москве

На севере Москвы при пожаре в жилом доме пострадали трое детей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали трое детей. Об этом сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

Пожар произошел в доме на Хорошевском шоссе в квартире на втором этаже. Огонь распространился на лестницу, из-за чего несколько человек оказались заблокированы в квартирах и ожидали помощи на балконе.

Распространившийся пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти 13 человек, пострадавших детей госпитализировали.

Ранее пожар произошел на Библиотечной улице в Москве. Спасатели вытащили из горящего помещения двух детей, которых врачи спасти не смогли, а также их 48-летнего отца, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, пожар начался из-за китайской гирлянды, которая висела на шторе.

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      Анастасия Шейкина
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