ЦИК: выдвижение кандидатов в президенты возможно до 1 января 2024 года

Центризбирком (ЦИК) ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

Представление в ЦИК ходайств о регистрации групп избирателей и иных документов началось с 7 декабря и продлится до 18:00 27 декабря. При этом выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.

Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.