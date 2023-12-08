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12:37, 8 декабря 2023Путешествия

Туроператоры раскрыли последствия отмены виз в Индонезию для россиян

АТОР: отмена виз в Индонезию не повлияет на рост интереса российских туристов
СюжетВизы в Европу:

Фото: Mahmud Ahsan / Unsplash

Отмена виз в Индонезию вряд ли повлияет на рост интереса туристов к стране и увеличение турпотока. Последствия такого решения индонезийских властей для россиян раскрыли турагенты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый режим не является основным сдерживающим турпоток фактором. При этом отмена виз свой вклад в спрос, конечно, внесет», — указали в Pac Group. Эксперты отмечают, что Индонезия привлекательна для туристов не из-за стоимости — они просто хотят поехать именно в эту страну.

«35 долларов (стоимость визы сейчас — прим. "Лента.ру") для тех, кто сейчас летит по нынешним ценам на Бали — просто копейки, потому на реальный турпоток обнуление сбора никак не повлияет», — объяснили в Space Travel.

Ранее власти Индонезии захотели отменить визы для граждан 20 государств, в том числе россиян, с целью увеличения туристического потока в страну и развития экономики. В настоящее время предложение передано для одобрения президентом Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo).

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      Зарина Дзагоева
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