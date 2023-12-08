У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

Психолог Соловьева: у стремления к похвале отца и умения зарабатывать есть связь

Когда мужчина хвалит своего ребенка за выполненный труд, у будущего работника формируются правильные установки, которые позволят ему в дальнейшем зарабатывать деньги, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьева.

Если же отец всегда демонстрирует детям лишь мягкость, связка между результатом и полученной похвалой, которая пригодится в дальнейшем, у них не формируется. «Ребенок от отца ждет плюса и минуса, кнута и пряника одновременно, в этом суть отцовская», — отметила специалист.

По ее словам, когда в этой сфере все происходит планово, для человека и в дальнейшем «совершить какие-то действия, а потом в виде похвалы получить деньги» становится нормальным. В противном случае дети вырастают и нередко «делают много, а получают мало».

Ранее в ходе опроса стала известна доля россиян, которые скрывают размер доходов от своих друзей и родственников. Почти 20 процентов респондентов заявили, что не сообщают эти цифры вообще никому.