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19:24, 8 декабря 2023Экономика

У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

Психолог Соловьева: у стремления к похвале отца и умения зарабатывать есть связь

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Когда мужчина хвалит своего ребенка за выполненный труд, у будущего работника формируются правильные установки, которые позволят ему в дальнейшем зарабатывать деньги, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьева.

Если же отец всегда демонстрирует детям лишь мягкость, связка между результатом и полученной похвалой, которая пригодится в дальнейшем, у них не формируется. «Ребенок от отца ждет плюса и минуса, кнута и пряника одновременно, в этом суть отцовская», — отметила специалист.

По ее словам, когда в этой сфере все происходит планово, для человека и в дальнейшем «совершить какие-то действия, а потом в виде похвалы получить деньги» становится нормальным. В противном случае дети вырастают и нередко «делают много, а получают мало».

Ранее в ходе опроса стала известна доля россиян, которые скрывают размер доходов от своих друзей и родственников. Почти 20 процентов респондентов заявили, что не сообщают эти цифры вообще никому.

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      Дмитрий Воронин
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