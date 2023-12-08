В США захотели лишить Украину возможности определять условия победы над Россией

Messenger: в США захотели лишить Украину возможности определять условия победы

Некоторые должностные лица в США на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) захотели добиться лишения Киева возможности самостоятельно определять условия победы над Россией, сообщает портал The Messenger.

Отмечается, что ранее американские и украинские чиновники провели ряд встреч, в ходе которых пришли к единогласному выводу о провале контрнаступления, цели которого не были достигнуты и вряд ли будут достигнуты в дальнейшем в связи с блокировкой Сенатом США проекта помощи Киеву.

«Американские участники встречи даже предложили пересмотреть давнюю политику США, позволяющую Украине определять условия победы в войне», — пишет издание.

Ранее в США усомнились в готовности ВСУ провести новое контрнаступление до 2025 года. Среди основных факторов отмечается провал прежнего контрнаступления украинских войск, укрепление российской линии обороны, а также разлад внутри США по поддержке Украины и переключение внимания на конфликт Израиля и ХАМАС.