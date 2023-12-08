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09:13, 8 декабря 2023Силовые структуры

В ДНР ФСБ задержала гендиректора железнодорожного концерна за злоупотребления

ФСБ задержала гендиректора «Железных дорог Донбасса» за злоупотребления

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала генерального директора железнодорожного концерна за злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, гендиректор «Железных дорог Донбасса» передавал государственное имущество в безвозмездное пользование третьим лицам.

В настоящий момент все материалы дела переданы в Следственное управление Следственного комитета России по ДНР.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских Выборгского района Петербурга, подозреваемых в содействии организованной группе вымогателей.

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      Екатерина Кашурникова
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