В ДНР ФСБ задержала гендиректора железнодорожного концерна за злоупотребления

ФСБ задержала гендиректора «Железных дорог Донбасса» за злоупотребления

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала генерального директора железнодорожного концерна за злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, гендиректор «Железных дорог Донбасса» передавал государственное имущество в безвозмездное пользование третьим лицам.

В настоящий момент все материалы дела переданы в Следственное управление Следственного комитета России по ДНР.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских Выборгского района Петербурга, подозреваемых в содействии организованной группе вымогателей.