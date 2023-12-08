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14:40, 8 декабря 2023Мир

В ЕС зафиксировали рост заболеваемости ИППП

В ЕС зафиксировали рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем

Фото: Satyrenko / Shutterstock / Fotodom

В Европейском союзе (ЕС) зафиксировали рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передает ТАСС

Такие заболевания как хламидиоз, гонорея и венерическая лимфогранулема (ЛГВ) отмечены в 28 странах Евросоюза. В организации отметили, что это указывает на тревожные тенденции и серьезные последствия для общественного здравоохранения.

В 2021 году было зарегистрировано 46 728 подтвержденных случаев гонореи, что превысило уровень до пандемии COVID-19.

«Показатели заболеваемости по-прежнему остаются самыми высокими среди молодых взрослых гетеросексуальных женщин. Гендерные различия в тестировании на хламидиоз, при котором больше всего тестирования проходят молодые женщины, означают, что хламидиоз может быть недостаточно диагностирован среди мужчин», — заявили в ECDC.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, какой вред суставам может нанести незащищенный секс. Малышева уточнила, что к подобным поражениям суставов можно отнести гонорейный, сифилитический и хламидийный артриты. «Это может испортить вам жизнь», — заключил Гандельман.

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      Виктория Кондратьева
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