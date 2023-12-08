В ФРГ раскритиковали идею Писториуса о бригаде в Литве для сдерживания России

Welt: план немецкого министра обороны по сдерживанию РФ ждет полный провал

Германия не в состоянии реализовать идею министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве немецкой бригады для сдерживания России. Об этом в публикации немецкого журналиста Торстен Юнгхольт для Die Welt заявил полковник Андре Вюстнер.

«Всякий, кто изучил в школе азы арифметики (...) знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии», — объяснил Вюстнер.

Автор статьи отметил, что глава минобороны решил не развертывать уже существующую бригаду, а сформировать с нуля новое крупное подразделение, что требует закупки десятка тысяч единиц дорогостоящего вооружения и техники. Он также уточнил, что идею Писториуса раскритиковал докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс.

По словам Гедехенса, отправку бригады в Литву необходимо отложить на неопределенный срок, поскольку в противном случае немецкую армию придется оснащать метлами вместо танков. «Заменить отправленные на Украину танки новыми можно лишь в 2026 году — и это при учете того, что ВПК будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах», — констатировал он.

Ранее Писториус заявил, что военная промышленность Германии не может обеспечить быстрые поставки оружия и боеприпасов для Украины. Он отметил, что для наращивания производственных мощностей нужно время.