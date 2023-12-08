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02:52, 8 декабря 2023Мир

В Германии предрекли появление теневого канцлера

Focus: министр финансов ФРГ Кристиан Линднер станет «теневым канцлером»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером», поскольку средства федеральной казны окажутся под его контролем из-за срыва согласования бюджета на будущий год. Об этом сообщает журнал Focus.

«Несмотря на то, что мы сделали все возможное с нашей стороны, бюджет на 2024 год не может быть принят вовремя в этом году» , — приводятся слова парламентского секретаря Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст. В соответствии с законами ФРГ, в таком случае правительство сможет направлять средства только на зарплаты госслужащим, выплаты пенсий и пособий, а также иные обязательные расходы. Остальные статьи расходов должны будут одобрены министерством финансов. Именно Линднер сможет решать, на какие проекты министерств есть деньги.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что дефицит федерального бюджета Германии в 2024 году составит не менее 14 миллиардов евро. «У нас будет дефицит в размере от 14 до 18 миллиардов при доходах в 424 миллиардов», — сказал он.

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      Марина Совина
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