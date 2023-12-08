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14:02, 8 декабря 2023Мир

В Германии выбрали слово года

«Кризисное состояние» выбрали «Словом 2023» года в Германии

Фото: Fionn Große / Unsplash

«Кризисное состояние» (Krisenmodus) выбрали «Словом 2023 года» в Германии. Об этом сообщает Общество немецкого языка (GfdS).

«Кризисы и управление ими, похоже, достигли кульминации (...) Кризисы, которые еще не преодолены, такие как изменение климата, российско-украинская война или энергетический кризис, сменяются новыми кризисами. В игру вступили война на Ближнем Востоке, инфляция и долговой кризис, а также усугубился кризис образования», — сказано в публикации.

Вторую строчку в рейтинге GfdS заняло слово «антисемитизм». На третьей позиции разместилось выражение «неспособный читать» (Leseunfähig). Отмечается, что усугубило ситуацию закрытие школ во время пандемии и незнание немецкого языка мигрантами.

«Согласно последним исследованиям, до 31 процента четвероклассников не соответствуют минимальным стандартам чтения», заявили в GfdS.

Ранее американский онлайн-словарь Merriam-Webster в 2023 году назвал «аутентичный» словом года. Редакторы отметили, что на протяжении нескольких лет наблюдалось большое количество поисков определения этого слова, однако в этом году произошел существенный рост. По их словам, это произошло на фоне «историй и разговоров об искусственном интеллекте, культуре знаменитостей, идентичности и социальных сетях».

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      Виктория Кондратьева
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