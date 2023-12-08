В Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи ВСУ

Zeit: премьер Венгрии Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи ВСУ. Об этом сообщает обозреватель Ульрих Ладурнер в своей статье для немецкой газеты Zeit.

Журналист назвал политика человеком, который хочет изменить Европейский союз. По его словам, Орбан считает, что политика Европы в отношении Украины является фундаментальной ошибкой.

Ладурнер добавил, что премьер Венгрии в состоянии угрожать Евросоюзу применением права вето на оказание помощи Киеву. При этом обозреватель подчеркнул, что для Брюсселя поддержка украинской стороны стала «экзистенциальной необходимостью». К этому Орбан может прибегнуть, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, написал журналист.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро ответила на слова Орбана о необоснованности предложения о членстве Киева в ЕС. Она не согласилась с венгерским политиком и отметила, что Украина проделала впечатляющую работу для начала переговоров о вступлении.