В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

Песков: Запад идет на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег ВСУ

На Западе политикам приходится идти на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что сейчас многие западные политические деятели высказываются о необходимости военного финансирования Украины. «[Политики] пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжаться», — констатировал он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил мнение, что одобрение Конгрессом США пакета помощи ВСУ придало бы импульс странам Европы последовать их примеру. По его словам, не имеет значения, с чем законодатели свяжут принятие этого законопроекта, но он позитивно скажется на решениях европейских стран в отношении помощи Киеву.