Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 8 декабря 2023Мир

В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

Песков: Запад идет на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Западе политикам приходится идти на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что сейчас многие западные политические деятели высказываются о необходимости военного финансирования Украины. «[Политики] пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжаться», — констатировал он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил мнение, что одобрение Конгрессом США пакета помощи ВСУ придало бы импульс странам Европы последовать их примеру. По его словам, не имеет значения, с чем законодатели свяжут принятие этого законопроекта, но он позитивно скажется на решениях европейских стран в отношении помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      В одном ведомстве захотели перевыполнить план по отчислениям в бюджет России

      Путин рассказал о развеянном мифе о неуязвимости западной техники

      В российском городе накрыли подпольный бордель напротив полицейского участка

      Путин поразился подвигами российских бойцов на СВО

      Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости