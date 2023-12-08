В Кремле заявили о невозможности россиян молчать о желании поддержать президента

Песков: россияне объединились вокруг президента и не могут молчать об этом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что россияне объединились вокруг президента Владимира Путина и не могут молчать о желании поддержать его.

«Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать президента», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что граждане пишут, говорят об этом, подобного не было на предыдущих прямых линиях.

Ранее Песков раскрыл темы прямой линии главы государства, которые больше всего волнуют граждан. В первую очередь это, конечно же, СВО, поскольку люди консолидированы вокруг ее целей и задач, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. На втором месте вопросы, касающиеся социальной сферы.

