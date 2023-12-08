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15:19, 8 декабря 2023Мир

В Польше призвали Зеленского уйти в отставку

Польский генерал Скшыпчак призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Польский генерал Вальдемар Скшыпчак в интервью газете Rzeczpospolita призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

По его словам, украинский лидер разжигает конфликт между украинскими военачальниками. «Он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку», — заявил Скшыпчак.

Генерал отметил, что сложившаяся ситуация беспокоит коалицию, поддерживающую Украину. Он обратил внимание, что Киев «не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование».

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      Виктория Кондратьева
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