Польский генерал Скшыпчак призвал Зеленского уйти в отставку

Польский генерал Вальдемар Скшыпчак в интервью газете Rzeczpospolita призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

По его словам, украинский лидер разжигает конфликт между украинскими военачальниками. «Он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку», — заявил Скшыпчак.

Генерал отметил, что сложившаяся ситуация беспокоит коалицию, поддерживающую Украину. Он обратил внимание, что Киев «не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование».