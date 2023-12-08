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05:09, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше заявили о рывке России в технологической гонке с Западом

Myśl Polska: «Арктик СПГ 2» стал рывком России в технологической гонке с Западом

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Газоперерабатывающий терминал «Арктик СПГ 2» не имеет аналогов в мире и свидетельствует о рывке России в технологической гонке с Западом. Об этом сообщил обозреватель Анджей Щесняк в своей статье для польского издания Myśl Polska.

«Никому ранее не удавалось сжижать метан в таком масштабе на основаниях гравитационного типа», — подчеркнул он.

По словам автора, терминал по производству сжиженного газа представляет собой результат работы сотен российский предприятий. Он отметил, что строительство «Арктик СПГ 2» создает рабочие места для 80 тысяч человек, включая 17 тысяч — в Мурманске.

Обозреватель назвал терминал примером успешного импортозамещения. По его мнению, По мнению обозревателя, «Арктик СПГ 2» является безусловным успехом российских инженеров и технологических корпораций.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении страны «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он назвал такие цели критически важными. В начале ноября США ввели санкции в отношении «Арктик СПГ 2».

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