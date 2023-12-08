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00:36, 8 декабря 2023Мир

В США одобрили возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

Пентагон: Госдеп США одобрил возможную продажу ФРГ торпед MK-54 на $300 млн

Фото: US Navy / Navy Office of Information / Global Look Press

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Германии легких торпед MK-54 и оборудования к ним. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость возможной сделки составляет 300 миллионов долларов. В Минобороны США добавили, что в общей сложности власти ФРГ намерены приобрести 80 торпед, а также комплектующие к ним, оборудование для поддержки, обучения и тестирования.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» и оборудования на сумму порядка 2,9 миллиарда долларов. Главным подрядчиком в данном заказе будет выступать компания Raytheon. Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона уточнило, что немецкое правительство планирует закупить у Вашингтона до 969 ракет такого типа.

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      Марина Совина
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