В США одобрили возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

Пентагон: Госдеп США одобрил возможную продажу ФРГ торпед MK-54 на $300 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Германии легких торпед MK-54 и оборудования к ним. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость возможной сделки составляет 300 миллионов долларов. В Минобороны США добавили, что в общей сложности власти ФРГ намерены приобрести 80 торпед, а также комплектующие к ним, оборудование для поддержки, обучения и тестирования.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» и оборудования на сумму порядка 2,9 миллиарда долларов. Главным подрядчиком в данном заказе будет выступать компания Raytheon. Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона уточнило, что немецкое правительство планирует закупить у Вашингтона до 969 ракет такого типа.