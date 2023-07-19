Госдеп США одобрил возможную продажу ракет AMRAAM Германии

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу ракет AMRAAM Германии на 2,9 миллиарда долларов

Госдеп США одобрил возможную продажу противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» и оборудования на сумму порядка 2,9 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Отмечается, что немецкое правительство планирует закупить у Вашингтона до 969 ракет такого типа. Главным подрядчиком в данном заказе будет выступать компания Raytheon.

«Предполагаемая продажа данных ракет послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет укрепления безопасности союзника по НАТО», — заявили в Агентстве.

Американские власти уже проинформировали Конгресс об этой сделке. У Вашингтона теперь будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение.

7 июля администрация США одобрила потенциальную продажу авиационных ракет AMRAAM и ракет Hellfire Швеции и Франции. Таким образом, Стокгольм получит 250 ракет класса «воздух — воздух» за 605 миллионов долларов, а Париж — 1515 ракет Hellfire класса «воздух — земля» за 203 миллиона долларов.

В конце июня Госдеп одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в 15 миллиардов долларов