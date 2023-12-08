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10:42, 8 декабря 2023Силовые структуры

Задержан оставивший шприц с наркотиком в московском каршеринге

Полиция задержала оставившего шприц с наркотиком в авто каршеринга уголовника

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полиция задержала россиянина, оставившего шприц с наркотиком в автомобиле каршеринга. Об этом в пятницу, 8 декабря, в Baza сообщает в Telegram-канале.

По данным издания, в августе в Красногорске семья взяла в аренду автомобиль. Когда семья собиралась выходить, 10-летняя школьница почувствовала укол. После чего был обнаружен торчащий между полом и сиденьем шприц. Внутри оказался синтетический наркотик. Выяснилось, что шприц оставил ранее судимый 37-летний уроженец Ставропольского края.

Мужчина задержан по статье о хранении наркотиков. В настоящее время выясняется, был ли шприц оставлен умышленно или задержанный случайно обронил его в салоне.

Экспертиза показала, что внутри был мефедрон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков.

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      Владимир Седов
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