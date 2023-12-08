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02:02, 8 декабря 2023Забота о себе

Задумавшим завести запасного партнера людям дали совет

Фото: Unsplash

Желание иметь запасного партнера имеет смысл с точки зрения эволюции, рассказала секс-эксперт Джиджи Фонг. Тем, кто задумался завести его, специалистка дала совет в колонке для издания HypeBae.

По ее словам, наличие запасного варианта всегда было гарантией того, что особи удастся оставить потомство. «Однако на самом деле ваш партнер будет чувствовать предательство и недостаток поддержки. Он может чувствовать себя второстепенным, как будто он никогда не дотянется до планки. Стоя одной ногой на пороге, а другой в следующих потенциальных отношениях, можете ли вы по-настоящему быть преданы своему нынешнему возлюбленному?» — написала она.

Фонг предложила тем, кто хочет иметь запасного партнера, подумать о том, каких качеств им не хватает в нынешнем возлюбленном. Секс-эксперт также посоветовала таким людям, спросить себя, не движет ли ими страх одиночества и могут ли они рассказать о запасном варианте нынешнему партнеру.

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Эксперт подчеркнула, что, какими бы ни были обстоятельства, нечестность в отношениях ведет к падению самооценки нынешнего партнера и свидетельствует о том, что текущие отношения человека не устраивают.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах раскрыл способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

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      Александра Лисица
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