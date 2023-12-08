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13:19, 8 декабря 2023Среда обитания

Жители российского города обратятся к Путину из-за «собачьей квартиры»

Жители Краснокаменска захотели обратиться к Путину из-за соседа с собаками

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Жильцы многоквартирного дома в Краснокаменске Забайкальского края захотели обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за соседа с собаками. На ситуацию в российском городе обратил внимание Telegram-канал «Злой Краснокаменск».

Местные жители жалуются на постоянный лай, фекалии на общей территории, неприятный запах и нападения собак, проживающих в одной из квартир. Они утверждают, что хозяин животных не заботится о них и оставляет одних на длительные промежутки времени. Кроме того, несколько раз проблемный сосед устраивал пожары.

«Жильцы видели тела животных на балконе мужчины, вызывали полицию, писали заявление — реакции ноль», — сообщает канал. По словам соседей, хозяин самостоятельно лишает собак жизни, а вскоре после этого заводит новых. На данный момент в квартире проживает одна взрослая собака и щенок. Известно, что в соцсетях россиянин продает стельки и пояса из собак.

Соседи мужчины собираются подать заявление в Генеральную прокуратуру и обратиться к президенту с просьбой решить проблему. В 2022 году жильцы дома уже звонили главе государства во время прямого эфира — администрация приняла заявление и сообщила, что поставит в известность городские власти, однако меры не помогли.

Ранее жительница Свердловской области купила квартиру для кошек. Она поселила там 12 мейн-кунов и оставила их без присмотра, из-за чего попала под суд.

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      Александра Качан
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