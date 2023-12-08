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08:23, 8 декабря 2023Россия

Жители российского города остались без трамваев в 40-градусный мороз

Ura.ru: жители Екатеринбурга остались без трамваев в 40-градусный мороз

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Жители Екатеринбурга остались без трамваев в 40-градусный мороз. Об этом сообщили Ura.ru некоторые горожане.

В пресс-службе мэрии российского города разъяснили, что проблемы с движением обусловлены повреждением контактной сети.

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — отметили в администрации Екатеринбурга.

Помимо этого, из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. От Керамики до Ботанической трамваи едут, заверили городские власти.

В последние дни в Екатеринбурге установились рекордно низкие температуры. В городе фиксировали 40-градусные морозы.

Ранее сообщалось, что в Москве во время сноса Российского университета транспорта (МИИТ) часть здания обрушилась на проезжую часть. Тогда из-за упавших на дорогу кирпичей остановилось движение автомобилей, а также трамваев.

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      Анна Щербакова
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