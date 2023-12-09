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08:29, 9 декабря 2023Мир

В Чехии спрогнозировали будущее Украины

Parlamentní listy: украинцы быстро забудут о националистах после конфликта
СюжетНаселение России:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Жители Украины с легкостью забудут о национализме и раскаются в своих ошибках после завершения конфликта. Об этом заявил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy.

По его словам, через 20 лет никто не пожалеет о смерти поклонников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. «Может, даже их выжившие родственники. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть», — подчеркнул аналитик.

Он указал, что российская армия бережно относится к мирному населению Украины. Это является одной из предпосылок для позитивного отношения к России после конфликта, уверен эксперт.

Ранее участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что экономические связи между сторонами могут восстановиться до определенного момента, как только закончатся боевые действия на Украине.

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      Марина Совина
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