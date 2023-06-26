В ЕП оценили возможность восстановления отношений Евросоюза с Россией

Депутат ЕП Синчич: отношения между ЕС и Россией могут восстановиться, но не тотально

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с «Известями» оценил возможность восстановления отношений Евросоюза с Россией.

По его словам, экономические связи между сторонами могут восстановиться до определенного момента, как только закончатся боевые действия на Украине. «Но не тотально. Мир уже не будет прежним», — сказал Синчич.

Ранее Синчич заявил о последствиях антироссийских санкций для Европы. По его словам, Европейский союз (ЕС) медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию.

В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о наличии возможности восстановления нормальных отношений Москвы с западными странами. При этом он подчеркнул, что это возможно лишь в отдаленной перспективе, а не в скором времени.